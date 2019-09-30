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30.09.2019 13:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Валерий Гергиев стал первым Почетным гражданином Северной Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву присвоили звание Почетного гражданина Северной Осетии. Звание и соответствующий нагрудный знак известному на весь мир маэстро вручил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров во время торжественной церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в столице республики и III Международного фестиваля "Мариинский - Владикавказ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Неоднократно говорил и повторю снова - все земляки гордятся Вами, дорогой маэстро, благодарны и признательны за внимание к родной республике, - сказал Вячеслав Битаров во время присвоения звания Почетного гражданина республики Валерию Гергиеву. - Ваша подвижническая деятельность, высочайший профессионализм, самоотдача и энергия, с которыми Вы живете и трудитесь, радуя своих слушателей и зрителей во многих странах Европы и мира, в том числе в родной Северной Осетии, заслуживают самой высокой оценки!

Звание "Почетный гражданин Республики Северная Осетия-Алания" было учреждено в регионе в 2019 году и Валерий Гергиев - первый лауреат, который его получил.

В свою очередь маэстро порадовал гостей фестиваля насыщенной концертной программой Cимфонического оркестра Мариинского театра под собственным управлением.

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