Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М"

Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter видеоролик с учебно-боевого пуска ракеты "Тополь-М". Меньше чем за час ролик набрал уже несколько тысяч просмотров.

Видеозапись велась с нескольких ракурсов. Ракета успешно стартовала с космодрома Плесецк и с эквивалентом боевого блока поразила заданную цель на полуострове Камчатка.

Цель запуска заключалась в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики "Тополя-М" шахтного базирования. В Минобороны отметили, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.