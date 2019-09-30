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30.09.2019 20:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М"

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter видеоролик с учебно-боевого пуска ракеты "Тополь-М". Меньше чем за час ролик набрал уже несколько тысяч просмотров.

На Камчатке корабль ТОФ провел ракетные и артиллерийские стрельбы

Видеозапись велась с нескольких ракурсов. Ракета успешно стартовала с космодрома Плесецк и с эквивалентом боевого блока поразила заданную цель на полуострове Камчатка.

Цель запуска заключалась в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики "Тополя-М" шахтного базирования. В Минобороны отметили, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

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