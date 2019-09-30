Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М"

#Видео На космодроме #Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты #ТопольМ шахтного базирования https://t.co/FoMEHGcjTz #РВСН #ПускиРакет #МБР #Испытания #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/s6owT9WunK— Минобороны России (@mod_russia) September 30, 2019
Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter видеоролик с учебно-боевого пуска ракеты "Тополь-М". Меньше чем за час ролик набрал уже несколько тысяч просмотров.
Видеозапись велась с нескольких ракурсов. Ракета успешно стартовала с космодрома Плесецк и с эквивалентом боевого блока поразила заданную цель на полуострове Камчатка.
Цель запуска заключалась в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики "Тополя-М" шахтного базирования. В Минобороны отметили, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.