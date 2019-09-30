В Петербурге подростка отправили в колонию за поджог сверстницы

Суд Калининского района Петербурга вынес приговор подростку, который поджег свою сверстницу на вечеринке. Юноша два с половиной года проведет на в колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ЧП произошло в ноябре прошлого года. Из квартиры на проспекте Науки была госпитализирована 14-летняя девочка. Впоследствии выяснилось, что у нее обожжено 30 процентов тела. Школьнице сделали операцию.

Пока за здоровье девочки боролись врачи, следователи устанавливали все обстоятельства случившегося. Выяснилось, что в квартире на проспекте Науки в ночь на 14 ноября прошлого года собралась компания подростков. Один из школьников облил спиртосодержащей жидкостью 14-летнюю девочку и поднес к ней зажигалку. Пламя вспыхнуло мгновенно.

Подростки сначала пытались справиться с ситуацией самостоятельно. Потом поняли, что травмы, полученные девочкой, слишком серьезны, и вызвали "скорую".

Учитывая, что в деле фигурируют несовершеннолетние, судебные заседания проходили в закрытом режиме. Известно, что подросток признан виновным в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, семья школьника должна выплатить пострадавшей девочке два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.