В Петербурге подростка арестовали за поджог школьницы

В Петербурге суд избрал меру пресечения 15-летнему подростку, которого подозревают в том, что он облил спиртосодержащей жидкостью 14-летнюю девочку и поднес к ней открытый огонь.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца школьник проведет под арестом.

На заседании в районном суде Калининского района родители подростка и его бабушка просили отпустить школьника под свою ответственность. Но суд отказал родственникам в удовлетворении ходатайства.

Напомним, в ночь на 15 ноября 14-летняя девочка получила множественные ожоги. ЧП произошло на вечеринке в одной из квартир многоэтажки по проспекту Науки. Девочка находилась там в компании 16-летней знакомой и двух 15-летних подростков.

Как считают в следствии, в какой-то момент один из подростков облил девочку горючей жидкостью и поджог. К школьнице вызвали "скорую". Сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в больнице №5. У нее диагностированы ожоги рук, ног и головы.

Двух участников вечеринки полицейские задержали сразу же. Подросток, который по предварительным данным и облил свою знакомую, скрылся. Его задержали в тот же день у себя дома.

Юноше предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.