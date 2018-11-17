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17.11.2018 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге подростка арестовали за поджог школьницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге суд избрал меру пресечения 15-летнему подростку, которого подозревают в том, что он облил спиртосодержащей жидкостью 14-летнюю девочку и поднес к ней открытый огонь.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца школьник проведет под арестом.

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На заседании в районном суде Калининского района родители подростка и его бабушка просили отпустить школьника под свою ответственность. Но суд отказал родственникам в удовлетворении ходатайства.

Напомним, в ночь на 15 ноября 14-летняя девочка получила множественные ожоги. ЧП произошло на вечеринке в одной из квартир многоэтажки по проспекту Науки. Девочка находилась там в компании 16-летней знакомой и двух 15-летних подростков.

Как считают в следствии, в какой-то момент один из подростков облил девочку горючей жидкостью и поджог. К школьнице вызвали "скорую". Сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в больнице №5. У нее диагностированы ожоги рук, ног и головы.

Двух участников вечеринки полицейские задержали сразу же. Подросток, который по предварительным данным и облил свою знакомую, скрылся. Его задержали в тот же день у себя дома.

Юноше предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

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