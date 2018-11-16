В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы

Петербургские оперативники задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге школьницы. Сейчас девочка с ожогами рук, ног и головы находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает Следственный комитет России, подозреваемый учится в восьмом классе.

В следствии полагают, что именно этот подросток в ночь на 15 ноября облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю приятельницу, а затем поджег ее.

В ближайшее время следователи планируют предъявить школьнику обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, также вскоре суд изберет школьнику меру пресечения.

Вечеринка проходила в квартире многоэтажки по проспекту Науки. Ночью на адрес вызвали карету "скорой", врачи госпитализировали обгоревшую девочку и передали информацию о случившемся в полицию.