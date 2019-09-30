Сотни специалистов по народной музыкальной культуре России и зарубежных стран прибыли в Петербург на Международную научно-практическую конференцию "Из истории этномузыкологии: судьбы, события, перспективы".

Как сообщает Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского Корсакова, выступившая организатором конференции, для участников проходят мастер-классы по изучению народной хореографии, открытые лекции ведущих специалистов из Италии, Македонии Хорватии. В Петербурге представят оперу "Русалочка" Кроме того, в рамках конференции проводятся научно-тематические заседания, презентация и выставка научных изданий, учебников и мультимедиа-проектов. Самым ярким событием форума станет концерт молодежных фольклорных коллективов "Народная музыка: преемники традиций: Россия, Италия, Казахстан, Македония". А завершится конференция 1 октября круглым столом, посвященным 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.