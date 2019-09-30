Аксенов внес проект о разделении полномочий главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение регионального Госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и руководителя правительства.

Проект постановления, внесенный главой РК Сергеем Аксеновым, размещен на сайте Государственного совета.

"Признать утратившим силу постановление Государственного совета от 9 октября 2014 года "О совмещении главой РК своей должности с должностью председателя Совета министров РК", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что его принятие постановления обусловлено "необходимостью устранения правовой неопределенности, связанной с отсутствием в настоящее время решения о совмещении должности главы Республики Крым с должностью председателя Совета министров Республики Крым, а также обеспечением оптимизации работы системы исполнительной власти в Республике Крым".

Кроме того, на рассмотрении в крымском парламенте находится внесенный главой Крыма законопроект о возложении функций администрации главы республики на аппарат Совета министров.

Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов заявлял, что разделение должностей призвано повысить эффективность управления.

До настоящего времени должность главы республики и главы правительства объединены: с 2014 года пост главы Крыма и председателя Совмина занимает Сергей Аксенов, переизбранный 20 сентября на пост главы региона во второй раз. В тот же день он назначил вице-премьера Юрия Гоцанюка исполняющим обязанности главы крымского правительства.