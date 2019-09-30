Немецкий дипломат подарит "Артеку" полученные при СССР вымпелы и значки

Прибывшая накануне в Крым делегация народных дипломатов из Норвегии, Нидерландов, Германии, Австрии и США во время визита посетит международный детский центр "Артек". Об этом "РГ" сообщил глава комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

По его словам, один из членов делегации, гражданин ФРГ, намерен передать музею "Артека" значки и вымпелы, обладателем которых он стал в детстве, отдыхая в легендарном лагере.

- Он родился в Советском Союзе и в детстве побывал в "Артеке". Но уже около двадцати лет живет в Германии, - пояснил парламентарий. - Естественно, у него сохранились добрые воспоминания об "Артеке", отсюда желание передать детскому центру все эти артефакты.

Во время визита иностранная делегация получит возможность оценить разительные перемены, произошедшие в регионе за последние пять лет.

- Динамика развития сама видна, - констатировал депутат. - Мы предоставляем им право самим оценить динамику. Тем более что трое человек в составе делегации уже неоднократно приезжали в Крым, в том числе ее руководитель, глава организации "Народная дипломатия. Норвегия" Хендрик Вебер. К тому же, мы дадим возможность просто свободного общения с крымчанами, что, впрочем, делаем всегда.

Как сообщалось ранее, также в программе пребывания иностранной делегации в Крыму - знакомство с культурой народов Крыма и героическим прошлым полуострова, встреча со студентами Крымского федерального университета, посещение мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и других достопримечательностей полуострова, а также презентация книги Хендрика Вебера "Наш Крым".