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30.09.2019 15:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Президент "Ростова" раскрыл подробности контракта с Мамаевым

Текст: Николай Грищенко
Фото: ФК "Ростов" Фото: ФК "Ростов"
Фото: ФК "Ростов"

Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев, который 17 сентября освободился из мест лишения свободы, начнет выступать за команду весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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"Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной", - заявил президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

Он также сообщил, что контракт с Павлом Мамаевым рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Полузащитник будет выступать за "Ростов" под номером 10. Для Павла Мамаева составлен план индивидуальных тренировок.

"Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах", - рассказал Арташес Арутюнянц.

По словам тренера "Ростова" Валерия Карпина, переход полузащитника Мамаева позволит укрепить среднюю линию команды.

"Вижу Павла на любой позиции в центре поля, все покажет время", - сказал Карпин.

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