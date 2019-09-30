Сенатор от Крыма предложил Киеву снять транспортную блокаду полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Украине подумать над полным восстановлением транспортного сообщения с Крымом.

- Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее, - сказал Цеков РИА Новости.

При этом сенатор одобрил запуск пассажирских перевозок украинской стороной до границы с Крымом.

- Хоть что-то они делают полезного для своих граждан, - отметил Цеков.

Как сообщалось, 29 сентября стало известно, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после ремонта контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" и обустройства станции.

Киев в одностороннем порядке прекратил движение всех видов транспорта через границу с Крымом в конце 2014 года.