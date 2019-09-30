На Урале из-за столкновения с птицей сел самолет Краснодар - Иркутск

Самолет Airbus A320, который выполнял рейс Краснодар - Иркутск, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной вновь стали пернатые.

"Экипаж после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна и обеспечения безопасного полета было принято решение садиться в Кольцово", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "Уральские авиалинии".

Посадка прошла штатно. Судно осмотрят специалисты, а пассажирам для доставки в Иркутск предоставят резервный борт (планируемое время вылета - 12:55).

Аналогичный инцидент случился с самолетом "Уральских авиалиний" на прошлой неделе: птица ударилась о лобовое стекло лайнера Москва-Екатеринбург после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Полет было решено не прерывать, борт благополучно приземлился по графику в Кольцово.