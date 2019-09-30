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30.09.2019,  
08:55
Текст:  Антон Валагин

СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"

Фото: Flickr Фото: Flickr
Фото: Flickr

Корпус российской перспективной ракеты "Циркон" изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна. Он снижает радиолокационную заметность ракеты и защищает ее агрегаты от высоких температур, возникающих при движении на гиперзвуковых скоростях. Однако есть у него и еще одно свойство - разогнавшись до 10 тысяч километров в час, ракета одновременно разогреется до звездных температур и будет напоминать в полете огненный шар.

Фото: Минобороны РФ
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Материал, из которого изготовлен корпус  "Циркона", называется КИМФ. По данным  из открытых источников, это трехмерно армированный углеродный композит с высокой прочностью и теплостойкостью. Производит КИМФ челябинское предприятие из структур "Росатома", из него делают также защитное покрытие для боевых блоков баллистических ракет Р-29РМ - ими вооружены атомные подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин".

Ранее The Drive сообщил, что для дополнительного снижения радиолокационной заметности "Цирконы" могут использовать "плазменный щит", добавляя в ракетное топливо цезий. А Popular Mechanic констатировал, что существующие средства ПВО способны обнаружить "Циркон" на расстоянии 55 километров, что оставляет на организацию обороны 20 секунд. Основной целью нового оружия станут авианосцы.

- Противник не сможет засечь ракету радаром, но увидит огненный шар, возникший над горизонтом и стремительно приближающийся. "Циркон" будет в прямом смысле вселять ужас, - отметил собеседник Avia.pro.

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