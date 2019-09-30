Новости

Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 16:45
Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 15:25
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 14:12
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 13:15
Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль 12:20

Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом

ТВ и сериалы
    30.09.2019, 17:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги

Экс-кандидат в президенты страны уточнила РБК, что причины, по которым программа еще не вышла, "не лежат в финансовой плоскости". На что ранее надавливали источники, указывавшие: телепроект был "заморожен" потому, что стороны не смогли-де прийти к соглашению насчет оплаты трудов Ксении Анатольевны.

При этом Собчак не углубилась, в чем же тогда причина. И добавила: пока ей неизвестно, действительно ли шоу "заморожено".

Перед этим источник ресурса проинформировал, что участие Собчак в роли ведущей топового ток-шоу "Пусть говорят" "пока под вопросом". А источник на Первом канале "заморозку" проекта изданию не подтвердил.

"Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов, после перешедший на канал "Россию 1" и замененный Дмитрием Борисовым.

Отметим, что Ксения Анатольевна уже сотрудничала с "первой кнопкой" - как ведущая отдельных сезонов реалити "Последний герой" и программы "Две звезды".

Ранее сообщалось, что Собчак прибыла на регистрацию своего брака с режиссером Богомоловым в катафалке, при этом венец невесты на ее последовавшем венчании в церкви над головой девушки держал как раз Малахов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: певец Сергей Лазарев впервые показал свою "тайную дочь" 12:00
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 11:50
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 10:40
Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо 10:30
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой 10:05
Названы точные место и время прощания и похорон Марка Захарова 28.09.2019
Карен Шахназаров объяснил, в чем была уникальность Марка Захарова 28.09.2019
⧣ телевидение
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя 25.09.2019
Ровшан Аскеров: Не знаю, за что должен был извиняться Друзь 25.09.2019
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 24.09.2019
⧣ Первый канал
Фото: Павел Смертин/ ТАСС
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 19.09.2019
Новый выпуск телешоу "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк 16.09.2019
"Кто она вообще такая?": Юрий Лоза жестко раскритиковал Билли Айлиш 14.09.2019