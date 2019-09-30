Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом

Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.

Экс-кандидат в президенты страны уточнила РБК, что причины, по которым программа еще не вышла, "не лежат в финансовой плоскости". На что ранее надавливали источники, указывавшие: телепроект был "заморожен" потому, что стороны не смогли-де прийти к соглашению насчет оплаты трудов Ксении Анатольевны.

При этом Собчак не углубилась, в чем же тогда причина. И добавила: пока ей неизвестно, действительно ли шоу "заморожено".

Перед этим источник ресурса проинформировал, что участие Собчак в роли ведущей топового ток-шоу "Пусть говорят" "пока под вопросом". А источник на Первом канале "заморозку" проекта изданию не подтвердил.

"Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов, после перешедший на канал "Россию 1" и замененный Дмитрием Борисовым.

Отметим, что Ксения Анатольевна уже сотрудничала с "первой кнопкой" - как ведущая отдельных сезонов реалити "Последний герой" и программы "Две звезды".

Ранее сообщалось, что Собчак прибыла на регистрацию своего брака с режиссером Богомоловым в катафалке, при этом венец невесты на ее последовавшем венчании в церкви над головой девушки держал как раз Малахов.