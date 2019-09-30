У Toyota Camry появился полный привод

На родине бренда Toyota дебютировала новая полноприводная модификация седана Camry. Трансмиссия 4х4 реализована здесь за счет электромотора, ассистирующего 2,5-литровому бензиновому "атмосфернику". Новая схема e-Four пришла на замену прежней полноприводной системе, которая ранее предлагалась на рынке Японии, но была организована на основе классического полного привода механической связью передних и задних колес (карданом). Совокупная отдача силовой установки составляет 211 л.с., при этом нововведение логично называть "мягким гибридом", ведь электромоторчик, который применили "тойотовцы", совсем компактный и слабосильный, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм. Основная помощь ДВС при этом оказывается при начале ускорения, что улучшает показатели модели на скользких и рыхлых покрытиях.

Еще одна важная особенность новой модификации - никель-кадмиевая батарея, размещенная под задним диваном. Такие аккумуляторы медленнее литий-ионных аналогов разряжаются на холоде. Минусом же является багажный отсек, уменьшенный в сравнении с багажником классической Camry на 44 литра. Такое сокращение полезного объема объясняется размещением батарейного блока под задним диваном. Дорожный просвет гибрида, напротив, увеличен со 145 мм у стандартных седанов до 155 мм.

В салоне гибридной Camry прописалась модернизированная мультимедиа, поддерживающая более широкую интеграцию со смартфонами. Еще один бонус - новая система предотвращения столкновений при движении задним ходом. Продажи машин новой гибридной модификации начнутся в Японии в декабре. В дальнейшем такая модификация может появиться также на рынках Европы и США.