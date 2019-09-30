Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера 18:00
Видео: водитель BMW не сразу заметил потерю колеса 17:00
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia 16:00
Новый Audi Q3 с полным приводом для России: цена и дата начала продаж 15:35
30.09.2019 19:14
Рубрика: Легковые авто

У Toyota Camry появился полный привод

Текст: Борис Захаров

На родине бренда Toyota дебютировала новая полноприводная модификация седана Camry. Трансмиссия 4х4 реализована здесь за счет электромотора, ассистирующего 2,5-литровому бензиновому "атмосфернику". Новая схема e-Four пришла на замену прежней полноприводной системе, которая ранее предлагалась на рынке Японии, но была организована на основе классического полного привода механической связью передних и задних колес (карданом). Совокупная отдача силовой установки составляет 211 л.с., при этом нововведение логично называть "мягким гибридом", ведь электромоторчик, который применили "тойотовцы", совсем компактный и слабосильный, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм. Основная помощь ДВС при этом оказывается при начале ускорения, что улучшает показатели модели на скользких и рыхлых покрытиях.

Фото: weibo.com
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser добралась до дилеров

Еще одна важная особенность новой модификации - никель-кадмиевая батарея, размещенная под задним диваном. Такие аккумуляторы медленнее литий-ионных аналогов разряжаются на холоде. Минусом же является багажный отсек, уменьшенный в сравнении с багажником классической Camry на 44 литра. Такое сокращение полезного объема объясняется размещением батарейного блока под задним диваном. Дорожный просвет гибрида, напротив, увеличен со 145 мм у стандартных седанов до 155 мм.

В салоне гибридной Camry прописалась модернизированная мультимедиа, поддерживающая более широкую интеграцию со смартфонами. Еще один бонус - новая система предотвращения столкновений при движении задним ходом. Продажи машин новой гибридной модификации начнутся в Японии в декабре. В дальнейшем такая модификация может появиться также на рынках Европы и США.

Рестайлинг Toyota C-HR: появились первые подробности
#Toyota #авто