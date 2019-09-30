Утилитарность в квадрате: партнеры GM представили практичный и дешевый вэн

Wuling Motors - как много в этом бренде для уха азиатского слилось, а точнее, для китайского любителя практичных и доступных автомобилей.

Компания, созданная совместно с General Motors и SAIC, прославилась за счёт семейства компактвэнов Hongguang, которые возглавляли до недавнего времени рейтинги продаж в своём сегменте. Для стимуляции спроса совместное предприятие выпускает на рынок новинку - восьмиместный утилитарный автомобиль, главным конкурентным преимуществом которого вновь является функциональность по приемлемой цене.

Фото: www.autohome.com.cn

Дизайн Wuling Hongguang Plus напоминает модели Daihatsu, но с поправкой на более выдающуюся переднюю часть - это объясняется продольным расположением двигателя. В салоне могут расположиться 8 человек, есть версии с формулой посадки "2+2+3".

В базовой версии, пожалуй, может вызвать недоумение только центральная консоль, которая представляет собой пластиковую панель с врезанным радиоприёмником и блоком управления климатом. В более дорогих комплектациях площадь этой заглушки заметно меньше благодаря 8-дюймовому тачскрину мультимедиа.

Wuling Hongguang Plus предложат со 147-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра и 5-ступенчатой "механикой". Это единственный силовой агрегат, с которым новинка будет продаваться. Привод - задний.

Пару слов о габаритах, размер колёсной базы - 2800 мм. У вазовского Lada Largus - 2905 мм. Длина компактвэна - 4722 мм, ширина - 1840 мм, высота - 1810 мм, то есть Hongguang Plus оказался крупнее "джиэмовского" Chevrolet Orlando.

Продажи новинки стартуют в октябре. Официально цены пока не обнародованы, но ожидается, что за базовую версию компактвэна попросят менее десяти тысяч долларов.