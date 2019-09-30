В России потушены все лесные пожары

На территории России ликвидированы все лесные пожары. Об этом в понедельник сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана". По данным диспетчерских служб лесного хозяйства регионов, за минувшие сутки специалисты потушили семь природных пожаров на площади 94 гектара.

Пожароопасный сезон был открыт в 79 российских субъектах. Особый противопожарный режим действует в 31 регионе России, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее на совещании в Красноярске Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о том, что к тушению лесных пожаров во многих регионах страны отнеслись безответственно. Местные чиновники зачастую начинали борьбу с огнем только после вмешательства прокуратуры.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил увеличить технические возможности противопожарных служб, создать лесную охрану в дополнение к лесному надзору, набрать в штат "Авиалесоохраны" еще тысячу сотрудников и дополнительно закупить воздушные суда для тушения огня. Также он предлагает пересмотреть границы лесопожарного зонирования и зон контроля труднодоступных лесных пожаров. Изменение границ заставит региональные власти более оперативно реагировать на распространение огня.