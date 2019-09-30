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30.09.2019 08:17
Рубрика: Видео

Видео: неосторожные автопогрузчики уронили ж/д платформу

Текст: Вадим Давыденко

А вот еще одно отличное видео в нашу рубрику "...И тут что-то пошло не так", хотя начиналось всё просто прекрасно. Бригада из пяти-шести автопогрузчиков-мексиканцев снимала с железнодорожной платформы стопку рельсов и должна была действовать согласованно, как пловчихи-синхронистки на Олимпиаде. И ррраз, и дддва! Подъехали, подняли, отъехали, опустили! Весело, с улыбками и без единой ошибки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Первую половину задания операторы погрузчиков выполнили на пятерку - бодро подняли груз весом в несколько десятков тонн над платформой. Остался совсем пустяк - сдать назад и синхронно съехать с гравийной насыпи.

И тут кто-то из команды подвел остальных, слишком поторопился или, наоборот, запоздал. Стопка рельсов колыхнулась на вилах погрузчиков и поползла назад, на платформу. Бабах! - неподъемный груз рухнул на платформу и перевернул ее набок. Исправлять последствия такой несогласованности придется несколько часов и, возможно, не только имеющимися погрузчиками, а еще и парой кранов.

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