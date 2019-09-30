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30.09.2019 17:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель BMW не сразу заметил потерю колеса

Текст: Вадим Давыденко

Не первый раз в нашей рубрике мы наблюдаем такую картину: мчащийся автомобиль на ходу теряет одно из колес, которое, виляя и подпрыгивая, уходит на обочину или на встречную полосу, где до смерти пугает не ожидавших такого сюрприза водителей. Но то, с каким самообладанием наш герой, владелец трехколесной машины, продолжает движение, как уверенно и ровно держится своего ряда - видим впервые.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Этот случай произошел на знаменитом мосту Паттулло-Бридж через реку Фрезер в Канаде: спокойно двигавшийся в своем ряду черный BMW вдруг теряет переднее левое колесо. Оно мчится какое-то время рядом, потом резко сворачивает на встречную полосу, с размаху щелкает по капоту и лобовому стеклу белую легковушку, и, подскочив на пяток метров верх, улетает с моста в воду.

Лишь после это водитель BMW начинает подозревать что-то неладное, включает аварийку и снижает скорость.

Объяснить чем-либо произошедшее трудно, разве что сейсмической нестабильностью старого моста, который скоро отметит свое 85-летие. По мрачным прогнозам местной полиции, износившиеся металлические конструкции и рыхлый бетон могут в ближайшее время привести к более серьезной аварии, чем простая потеря шины.

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#видео #авто