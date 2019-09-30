На этой неделе Валерий Гергиев внесет свой вклад в защиту мира, Хироми снимет надуманные обвинения с джазменов из Азии, Владимир Спиваков и Вадим Эйленкриг соединят едва соединимое, а фестиваль Musica Mensurata позволит узнать, что такое "лэ" и "вирелэ".

Кто играет: Всемирный оркестр мира под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония № 6 ("Пасторальная", Ф. Шуберт - Симфония № 9.

Почему идти: Всемирный оркестр мира, в составе которого входят лучшие музыканты из более чем 40 стран, был создан в 1995 году знаменитым английским дирижером Георгом Шолти. После смерти сэра Шолти руководство уникальным оркестром перешло к Валерию Гергиеву. "Конечно же, мы не можем принести с собой мир. Но мы можем показать всей планете, что люди разных культур, которые никогда ранее не встречались, могут работать вместе", - сказал маэстро на церемонии вручения оркестру почетной награды ЮНЕСКО. Услышать уникальный коллектив можно будет в Москве и Санкт-Петербурге.

Где, когда, сколько: Концертный зал Мариинского театра (Санкт-Петербург); 5 октября; 2 550 - 3 300 руб.; Концертный зал "Зарядье" (Москва); 6 октября; 900 - 5 000 руб.

Хироми. Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Хироми.

Что играет: Пост-боп, фьюжн.

Почему идти: Музыкантов из Азии часто обвиняют в излишней виртуозности в ущерб душе. Однако игра Хироми - небольшой японской девушки со сверхъестественным темпераментом - по-настоящему прочувствована. В ней чувствуется непреодолимая тяга к джазу, отрицание постылых клише и неподдельная свежесть. На последних альбомах пианистка то и дело забредает на территорию фанка и фьюжна - налицо желание Хироми поработать с новыми изобразительными средствами. Тем интереснее будет вновь услышать выдающуюся не ростом, но талантом японку в Москве - и снять, наконец, с джазменов из Азии надуманные обвинения.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 4 октября; 1 800 - 8 000 руб.

Рейнгард Гебель. Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Оркестр Pratum Integrum (дирижер Рейнгард Гебель).

Что играет: И.-С. Бах - Бранденбургские концерты №1-3, Ф. Гендель - Музыка на воде.

Почему идти: Отец-основатель знаменитого ансамбля Musica Antiqua, один из главных авторитетов в области аутентичного исполнительства Рейнгард Гебель уже пользуется своей собственной палитрой, чтобы воссоздавать барочные музыкальные полотна в их первоначальной красе. В свое время его запись Бранденбургских концертов Баха произвела фурор ничуть не меньший, чем новации Глена Гульда, а сам дирижер заслужил репутацию "светоча в море посредственности" (New York Times). В Москве Гебель и российский оркестр Pratum Integrum исполнят те самые баховские концерты (точнее первые три из них) и хрестоматийный цикл сюит Генделя "Музыка на воде" .

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 3 октября; 900 - 2 500 руб.

Борис Березовский. Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский.

Что играет: М. Равель "Отражения", К. Дебюсси "Образы", И. Стравинский - Четыре этюда, С. Прокофьев - Соната № 2, Токката ре минор.

Почему идти: Борис Березовский, истинный наследник русской фортепианной школы, общается с авторами исполняемой музыки, как равный с равными, но без панибратства, соблюдая тончайший баланс между индивидуальной трактовкой и уважением к оригиналу. Новая сольная программа пианиста в который раз продемонстрирует невероятную пластичность и естественность его игры - не говоря уже об изумительной технике.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 2 октября; 2 000 - 4 500 руб.

Вадим Эйленкриг и Владимир Спиваков. Фото: Московский международный Дом музыки

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, группа Eilenkrig Crew, солисты Вадим Эйленкриг, Антон Давидянц.

Что играет: В. Розенблат - Концерт для бас-гитары с оркестром, Вадим Эйленкриг - Symphonic Kind Of Blue.

Почему идти: Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" не имеет жанровой привязки - маэстро делит музыку лишь на плохую и хорошую. А то, что Kind Of Blue - ярчайший бриллиант в дискографии Майлза Дэвиса - относится к шедеврам джаза, не вызывает сомнений. Придумавший проект Symphonic Kind Of Blue Вадим Эйленкриг попытался соединить едва ли соединимое: довольно простые гармонии, предельно внятные мелодии и вместе с тем очень сложные, да что там - виртуозные импровизации. За дирижерский пульт в этот вечер встанет лично Владимир Спиваков, а "выдувать медь" будет автор проекта Вадим Эйленкриг - самый популярный джазовый трубач России.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 4 октября; 500 - 5 000 руб.

Маттиас Герне. Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Манфред Хонек), солист Маттиас Герне.

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфония №5, Р. Вагнер - Вступление к опере "Тристан и Изольда", Смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда", монолог Голландца из оперы "Летучий голландец", монолог Короля Марка из оперы "Тристан и Изольда", Полет валькирий из оперы "Валькирия", сцена прощания Вотана и финал из оперы "Валькирия".

Почему идти: Главное действующее лицо этого концерта - один из лучших европейских вокалистов Маттиас Герне. Выдающийся немецкий баритон, прославившийся главным образом в камерном жанре, на этот раз выступит с мощной вагнеровской программой. Недюжинный артистизм Герне, способного выразить полярные эмоции - от неуемной бравады до исступленного отчаяния - проявится в ариях Голландца и Вотана ничуть не хуже, чем в песнях Шуберта и Малера.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 1 октября; 1 500 - 3 500 руб.

"Виртуозы Москвы". Фото: Дирекция МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (дирижер Александр Рудин), солисты Алексей Курбатов, Алексей Лундин, Петр Никифоров.

Что играет: Э. Элгар - Интродукция и Аллегро для струнных, А. Головин - Музыка для струнных, А. Пярт -Tabula Rasa.

Почему идти: Уже во второй раз Международный день музыки отметят в Концертном зале "Зарядье", ставшем для многих меломанов главным центром притяжения в столице. Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" - более чем достойный кандидат на роль заводилы на этом празднике. Тем более, с такой небанальной программой: Интродукция и аллегро для струнных Элгара звучат у нас до обидного редко, Tabula Rasa Пярта - тоже нечастый гость в репертуаре, а уж музыка Головина и подавно.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 1 октября; 500 - 1 500 руб.

Кто играет: Ансамбль Labyrinthus, Норберт Роденкирхен, Сабине Лутценбергер, Анастасия Бондарева, Данил Рябчиков.

Что играет: Музыка средневековой Европы.

Почему идти: Фестиваль Musica Mensurata - единственная возможность услышать у нас в живом исполнении полузабытые шедевры XI-XIV веков и средневековые инструменты - такие как виела, цитоль и другие. Среди участников нынешнего фестиваля Musica Mensurata европейские знаменитости Норберт Роденкирхен и Сабине Лутценбергер - первого называют волшебником флейты, вторую превозносят за чарующий голос; в их исполнении прозвучат "шпрухи майстера Фрауэнлоба" - баллады старонемецкого музыканта и мыслителя Генриха Мейсенского. А откроет ансамбль Labyrinthus с программой любовных песен на старофранцузском языке - "лэ" и "вирелэ".

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Святых Петра и Павла; 6, 10 и 13 октября; 800 - 2 500 руб.