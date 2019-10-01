Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области

Если обратиться с вопросом к коренному жителю Гомеля о характерных приметах на портретном холсте одного из древнейших уголков Беларуси, вам, скорее всего, пояснят, что речь идет и об исторической родине ажурных каштанов и тенистых аллей, широких проспектов и старинных строений, а главное - необыкновенных людей, которые веками создавали его историю.

Именно веками, степенно замечают старожилы. Ведь первые долговременные поселения на месте нынешнего областного центра были основаны почти пять тысяч лет назад. Их следы не до конца еще стерты и на территории парка Румянцевых-Паскевичей. А впервые этот южный уголок страны упоминается в Ипатьевской летописи в далеком 1142 году.

Открыть для себя и подарить калейдоскоп своих эмоций читателям и зрителям Союзного государства предстоит в ходе пресс-тура десанту из более 20 российских журналистов и блогеров, которые в первый октябрьский день начали знакомство с промышленным и туристическим потенциалом одного из шести регионов Синеокой, информирует БЕЛТА.

Дружба с Россией для жителей области закодирована не только в исторической памяти. Заместитель губернатора Андрей Конюшко подчеркнул, что 62 процента объема всех внешнеторговых операций Гомельской области приходится на Россию. Только за семь месяцев текущего года товарооборот области с РФ составил около $3,4 млрд.

Несмотря на то, что регион, прежде всего, несет в себе ярко выраженный промышленный вектор развития, здесь уверенно расширяется и спектр предложений в туристических направлениях, включая агроэкотуризм, спортивный и медицинский. И опять приятно отметить, что значительная часть путевок в местных санаториях и пансионатах востребована у россиян.

А с прошлого года открыто в области и еще одно направление, популярное в основном у иностранных туристов, - экскурсии в отселенные из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС территории. Открыты два маршрута дорогами Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Прорабатывается также водный путь по Днепру. Кстати, опыт Беларуси по преодолению последствий аварии на ЧАЭС и реабилитации пострадавших районов - в числе главных тем и вопросов российских массмедиа, констатирует агентство.

Представитель информационного портала "Тверь 24" и издания "Пролетарская правда" Алексей Шляков положительно оценил решение местных властей открыть часть территорий заповедника для туристов. "Очень важно, чтобы молодежь знала и помнила про эту аварию. Это действительно большая трагедия и для России, и для Беларуси, и для Украины", - сказал он. По его мнению, этот шаг поможет снять некоторый информационный вакуум, который приводит к тому, что у людей накапливаются опасения, страхи, в том числе, и относительно перспектив атомной энергетики.

Открыла октябрьский маршрут по региону экскурсия российских гостей в одну из крупнейших молочных компаний страны - "Милкавиту". Ее продукция востребована в России, Казахстане, Китае, Туркменистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Участники пресс-тура смогли продегустировать брендовые новинки молочного производства. А завершился первый день экскурсией по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю.

Программа второго дня, уточняет агентство, даст возможность на примере Хойникского района оценить, как область постепенно наращивает темпы экономического развития, реализуются серьезные инвестпроекты. Представители российских СМИ посетят и заповедные места Полесского радиационно-экологического заповедника, пройдут по одному из недавно открытых туристических маршрутов.

А третий день пресс-тура посвящен знакомству с предприятиями перерабатывающей отрасли. Журналисты побывают на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, в одном из лучших хозяйств области - совхозе "Заря", посетят уникальный музей "Мозырский замок". Включена в программу и обзорная экскурсия по древнему Турову.

В завершении пресс-тура его участники ознакомятся с базой научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Посетят журналисты и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. К слову, этот самозабвенный патриот национальной культуры известен в стране, прежде всего, как самодеятельный художник, коллекционер местной старины, страстный почитатель и пропагандист славянской культуры. Именно его собрание икон, старинных книг, сохраненных в старообрядческих семьях, послужило основой создания фондов музея, расположенного в бывшем купеческом доме.

Остается добавить, что пресс-тур для российских мастеров информационного жанра организован Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром и Гомельским облисполкомом.