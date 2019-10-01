Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области

Именно веками, степенно замечают старожилы. Ведь первые долговременные поселения на месте нынешнего областного центра были основаны почти пять тысяч лет назад. Их следы не до конца еще стерты и на территории парка Румянцевых-Паскевичей. А впервые этот южный уголок страны упоминается в Ипатьевской летописи в далеком 1142 году.
Открыть для себя и подарить калейдоскоп своих эмоций читателям и зрителям Союзного государства предстоит в ходе пресс-тура десанту из более 20 российских журналистов и блогеров, которые в первый октябрьский день начали знакомство с промышленным и туристическим потенциалом одного из шести регионов Синеокой, информирует БЕЛТА.
Дружба с Россией для жителей области закодирована не только в исторической памяти. Заместитель губернатора Андрей Конюшко подчеркнул, что 62 процента объема всех внешнеторговых операций Гомельской области приходится на Россию. Только за семь месяцев текущего года товарооборот области с РФ составил около $3,4 млрд.
Несмотря на то, что регион, прежде всего, несет в себе ярко выраженный промышленный вектор развития, здесь уверенно расширяется и спектр предложений в туристических направлениях, включая агроэкотуризм, спортивный и медицинский. И опять приятно отметить, что значительная часть путевок в местных санаториях и пансионатах востребована у россиян.
А с прошлого года открыто в области и еще одно направление, популярное в основном у иностранных туристов, - экскурсии в отселенные из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС территории. Открыты два маршрута дорогами Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Прорабатывается также водный путь по Днепру. Кстати, опыт Беларуси по преодолению последствий аварии на ЧАЭС и реабилитации пострадавших районов - в числе главных тем и вопросов российских массмедиа, констатирует агентство.
Представитель информационного портала "Тверь 24" и издания "Пролетарская правда" Алексей Шляков положительно оценил решение местных властей открыть часть территорий заповедника для туристов. "Очень важно, чтобы молодежь знала и помнила про эту аварию. Это действительно большая трагедия и для России, и для Беларуси, и для Украины", - сказал он. По его мнению, этот шаг поможет снять некоторый информационный вакуум, который приводит к тому, что у людей накапливаются опасения, страхи, в том числе, и относительно перспектив атомной энергетики.
Открыла октябрьский маршрут по региону экскурсия российских гостей в одну из крупнейших молочных компаний страны - "Милкавиту". Ее продукция востребована в России, Казахстане, Китае, Туркменистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Участники пресс-тура смогли продегустировать брендовые новинки молочного производства. А завершился первый день экскурсией по Гомельскому дворцово-парковому ансамблю.
Программа второго дня, уточняет агентство, даст возможность на примере Хойникского района оценить, как область постепенно наращивает темпы экономического развития, реализуются серьезные инвестпроекты. Представители российских СМИ посетят и заповедные места Полесского радиационно-экологического заповедника, пройдут по одному из недавно открытых туристических маршрутов.
А третий день пресс-тура посвящен знакомству с предприятиями перерабатывающей отрасли. Журналисты побывают на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, в одном из лучших хозяйств области - совхозе "Заря", посетят уникальный музей "Мозырский замок". Включена в программу и обзорная экскурсия по древнему Турову.
В завершении пресс-тура его участники ознакомятся с базой научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Посетят журналисты и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. К слову, этот самозабвенный патриот национальной культуры известен в стране, прежде всего, как самодеятельный художник, коллекционер местной старины, страстный почитатель и пропагандист славянской культуры. Именно его собрание икон, старинных книг, сохраненных в старообрядческих семьях, послужило основой создания фондов музея, расположенного в бывшем купеческом доме.
Остается добавить, что пресс-тур для российских мастеров информационного жанра организован Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром и Гомельским облисполкомом.