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01.10.2019 19:49
Рубрика: Инфраструктура

У больниц - бесплатно

Депутаты предлагают запретить платные парковки около клиник и школ
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 220 (7978)
С важной инициативой выступили депутаты Госдумы. Они предлагают запретить платные парковки у социально значимых объектов. Таких, как больницы, школы, детские сады, поликлиники и даже около стадионов и музеев.
Если сделать стоянку у больниц бесплатной, не заставят ли ее машинами те, кому медпомощь не нужна? Фото: РИА Новости Если сделать стоянку у больниц бесплатной, не заставят ли ее машинами те, кому медпомощь не нужна? Фото: РИА Новости
Если сделать стоянку у больниц бесплатной, не заставят ли ее машинами те, кому медпомощь не нужна? Фото: РИА Новости

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко и Андрей Свинцов.

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Надо сказать, что сейчас закон об организации дорожного движения утверждает, что местные органы власти могут запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. А также организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Возможность такого запрета распространяется и на земельные участки, относящиеся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов. Но, к сожалению, могут и не запретить. А жизнь показывает, что они предпочитают не запрещать .

То есть закон все-таки допускает платные парковки у этих социально значимых объектов.

Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС
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- Учитывая важность обеспечения доступа к этим объектам всем гражданам, включая малообеспеченных и маломобильных, а также маленьких детей, полагаем, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки должны быть запрещены, - заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают скорректировать закон об организации дорожного движения, прописав в нем, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются. При этом действующее положение о том, что законом субъекта Российской Федерации могут быть запрещены платные парковки на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов, сохранится.

Надо сказать, что даже в Москве у некоторых больниц есть так называемые социальные парковки. То есть бесплатные. Но, как правило, они заняты. Понятно, что любые бесплатные места будут заниматься автомобилистами в первую очередь, даже независимо от того, надо ли им в больницу или нет. Тут главная проблема - как сделать так, чтобы эти бесплатные места использовались по назначению.

На территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки должны быть запрещены

В то же время необходимо вообще навести порядок с установкой запретов на остановку и стоянку. У всех школ и большинства детских садов, которые выходят на проезжую часть, запрещена даже остановка. Но как быть родителям, которые привозят своих детей в школу на машине? Высаживать их неизвестно где? Или нарушать правила, и все-таки высаживать их там, откуда они безопасно доберутся до учебного заведения?

Нынешние запреты не только провоцируют водителей на нарушение правил, но и создают опасные ситуации для тех же детей. Организация мест остановки и стоянки, как платной так и бесплатной, должна руководствоваться здравым смыслом и заботой о безопасности граждан.