Эквадор выйдет из ОПЕК

Эквадор заявил о намерении выйти из состава международной Организации стран-экспортеров нефти. В опубликованном сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны говорится: "Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года".

В сообщении также сказано, что решение связано с "внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета".

Для ОПЕК выход Эквадора - небольшая потеря: страна входит в число членов Организации с самым небольшим объемом добычи нефти, августовкая добыча "черного золота" составила всего 537 тысяч баррелей в сутки. Выходит Эквадор из нефтяного картеля второй раз. Вступив в ОПЕК в 1973 году, Эквадор находился в организации до 1992 года и покинул ее из-за необходимости платить ежегодный взнос в размере $2 млн, а также разногласий в вопросах распределения квот на добычу нефти. Но в 2007-м вновь возобновил членство.

Это не единственный "беглец" из состава картеля. 3 декабря 2018 года стало известно о выходе Катара - с января 2019 года. Такое решение Катар объяснил тем, что хочет сосредоточиться на увеличении добычи природного газа и производстве сжиженного газа. Габон входил в ОПЕК с 1975 по 1994 год. Однако в 1995 году страна покинула организацию из-за слишком высоких членских взносов. Но в июле 2016 года Габон возобновил членство в ОПЕК.

Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году, а в 2009 году вышла из Организации из-за несоответствия правилам: страна перестала импортировать сырье из-за падения собственной добычи. Вернуться в ОПЕК удалось в январе 2016 года, однако уже в ноябре того же года Индонезия вновь приостановила членство, не согласившись с решением других участников сократить нефтедобычу. В июне 2017 года стало известно, что Индонезия подала документы на вступление в ОПЕК, но с условием, что ей не нужно будет сокращать объемы добычи сырья.