Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера"

Германия, выступающая одним из гарантов Минских соглашений, стала первой страной ЕС, откликнувшейся на подписание сегодня в Минске "формулы Штайнмайера" участниками переговоров по Донбассу в рамках трехсторонней контактной группы.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, которые приводит ТАСС, после присоединения всех сторон к плану урегулирования, предложенного в своей время министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, открывается путь к саммиту лидеров "нормандской четверки".

Маас подтвердил, что теперь можно рассчитывать на прогресс в выполнении следующих этапов Минских договоренностей.