Хазанов: Я на всю жизнь запомнил совет, который дал мне Марк Захаров

Геннадий Хазанов поделился воспоминаниями о Марке Захарове - советский и российский артист эстрады был среди тех, кто пришел сегодня проститься с выдающимся режиссером.

- Так странно приходить сюда не на премьеру, а на такое трагическое событие для театра. Мне повезло: из прожитых 74 лет, я 54 года знал Марка Анатольевича, был свидетелем его первых постановок в театре МГУ, - сказал Геннадий Хазанов.

Он также рассказал, что на всю жизнь запомнил совет, который ему дал мастер: "Помните, покороче. Это самое главное".

- Я хочу обратиться к Марку Анатольевичу и сказать: "Слишком коротко".

Марка Захарова не стало 28 сентября, он скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Прощание с мастером проходит сегодня в его родном "Ленкоме".