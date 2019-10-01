"Ходячие мертвецы" добрались до PUBG Mobile. Лучший друг Кодзимы тоже там

В преддверие начала 10 сезона телесериала "Ходячие мертвецы" в мобильной PlayerUnknown"s Battlegrounds стартовал специальный ивент, в котором пересекутся персонажи двух медиа-франшиз.

PUBG mobile x Walking Dead - можно считать своего рода ответом на свежую Call of Duty: Mobile. В рамках события игроки получат эксклюзивные облики персонажей из телесериала - Рика Граймса, Нигана, Мишонн и Дерила Диксона, а также их оружие и транспорт - катану, бейсбольную биту "Люсиль" и мотоцикл.

Примечательно, что актер, исполнивший в ТВ-шоу роль Дерила - Норман Ридус, в следующем месяце появится также и в другой игре - Death Stranding. Ее презентацию в Москве проведет геймдизайнер и по совместительству давний друг Ридуса - Хидэо Кодзима.

Кроссовер с "Ходячими мертвецами" продлится в PUBG Mobile до начала 2020 года. Игра бесплатна и доступна на Android и iOS.