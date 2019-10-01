Инна Чурикова: Сообщение о кончине Марка Захарова - как выстрел

На церемонии прощания с Марком Захаровым на сцену поднялась Инна Чурикова - актриса вспомнила о своей работе с режиссером и отметила, что "это потеря, в которую даже сейчас трудно поверить". В "Ленкоме" народная артистка СССР играет с 1973 года.

- Этот человек был не только награжден всеми наградами, но он был награжден любовью людей всей страны. Его звание артиста - истинно народное. Сообщение о его кончине - как выстрел. Марк Анатольевич был сердцем этого театра. Своим мышлением, умом, юмором, озорством, терпением ко всем трудностям и умением преодолеть их, он собрал нас всех в единый коллектив, - сказала Инна Чурикова.

Она напомнила, что вместе с Марком Захаровым проработала 45 лет.

- За это время я переживала такие удивительные моменты, такие радостные, исполненные огромной любви и к Марку Анатольевичу, к тому, какая сила была в нем, и к нашим актерам. Он строил такой фантастический, но в то же время реалистический - такой "свой" театр со своими мозгами, актерами... Я думаю, что актеры этого театра будут продолжать ту жизнь, которую Марк Анатольевич строил и здесь, на сцене, и за кулисами, потому что это наше воспитание.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. После гражданской панихиды траурная процессия направится на Новодевичье кладбище, где режиссера похоронят рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.