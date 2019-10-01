Незадолго до этого состоялось собрание фракции "Единая Россия" с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, на котором председатель Госдумы Вячеслав Володин фактически сформулировал идеологию работы над бюджетом, обозначив проблемы, требующие решения в первоочередном порядке.

Во-первых, необходимо обеспечить своевременное доведение бюджетных средств до регионов. Сегодня многие вопросы остаются нерешенными из-за того, что деньги приходят в субъекты Федерации только во втором полугодии.

Дело в том, что средства не могут поступить в регионы, пока федеральные органы исполнительной власти не издадут подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные отношения. Зачастую такие акты появляются только летом. Пока бюджетные средства идут до муниципалитетов, пока проводятся торги и аукционы, уже наступает осень. В результате деньги используются неэффективно: ремонт дорог проводится некачественно, другие работы тоже делаются наспех.

Во-вторых, надо сократить разрыв между субъектами Федерации в части обеспеченности бюджетными средствами. По данным министерства финансов, десять наиболее бюджетообеспеченных регионов России богаче десяти самых малообеспеченных в семь раз. За счет работы Минфина по достижению бюджетной сбалансированности этот финансовый разрыв сокращается. В результате получается разница не в семь раз, а только в три раза. Но это тоже очень много. Некоторым регионам-реципиентам не хватает средств на самое необходимое: например, на ремонт школ и больниц.

В-третьих, нужно создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в субъектах Федерации.

Такие проекты являются важной составляющей развития регионов, поскольку способствуют увеличению количества рабочих мест и налоговой базы. Хорошо обстоят дела, например, в Калужской области: за последние 13 лет там было открыто свыше 100 новых предприятий и создано более 30 тысяч рабочих мест. Для того чтобы все регионы развивались подобным образом, надо активнее реализовывать инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства: строить дороги, подводить газ и электричество к объектам, которые могут использоваться инвесторами для создания новых предприятий.

В-четвертых, необходимо уделить особое внимание программе "Комплексное развитие сельских территорий", которая появилась в результате договоренности между правительством и Госдумой. Сегодня на селе проживает треть населения России. На протяжении всей истории нашей страны доходы селян в среднем всегда были ниже доходов городских жителей. Чтобы реально изменить сложившуюся ситуацию, нужно усилить контроль за использованием средств, заложенных в бюджете 2020-2022 годов на реализацию госпрограммы по развитию сельских территорий, и в случае необходимости увеличить расходы на нее.

Для проработки всех этих вопросов было принято решение о создании рабочей группы во главе с первым вице-спикером Думы Александром Жуковым. В ближайшее время она подготовит предложения по сокращению финансового разрыва между субъектами Федерации, по улучшению инвестиционного климата в регионах, по дополнительной поддержке развития села, а также поправки в законодательство, которые закрепят обязанность федеральных органов исполнительной власти принимать подзаконные нормативные акты, регулирующие бюджетные отношения, до конца года. Эти предложения будут рассмотрены на очередном собрании фракции "Единая Россия" 16 октября.