Ким Чен Ын поздравил КНР с 70-летием

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в Пекин поздравительную телеграмму по случаю 70-летия КНР. В послании говорится о поддержки Пхеньяном китайского народа "в борьбе за защиту стабильности и основных интересов страны, достижению непрерывного развития".

Также в телеграмме говорится, что КНДР и Китай всегда будут "стоять вместе на пути отстаивания и прославления социализма", информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может в октябре посетить с официальным визитом Китай, чтобы принять личное участие в торжествах, посвященных 70-летнему юбилею установления дипотношений между Пекином и Пхеньяном, или мероприятиях, приуроченных к 70-летию создания КНР. Если данная поездка будет реализована, то это станет уже пятым визитом Кима в Поднебесную и его шестой личной встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.