Косачев: Подписание "формулы Штайнмайера" - победа здравого смысла

"Подписанная сегодня всеми участниками процесса "формула Штайнмайера" - это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла и это общий успех, - написал сенатор в своем аккаунте. - Но прежде всего тех, кто ждёт разрешения конфликта, а это жители Юго-Востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает".

Косачев констатировал неизбежность реакции на соглашение со стороны украинских националистов. Напомним, после согласования "формулы Штайнмайера" в Киеве националисты устроили митинг у офиса президента страны Зеленского.