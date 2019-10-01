Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

"За 70 лет своей новейшей истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан". Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, которое он от имени белорусского народа и себя лично направил председателю КНР Си Цзиньпину и дружественному народу страны по случаю национального праздника - Дня провозглашения Китайской Народной Республики.

В условиях нарастающего числа международных вызовов Пекин, говорится в поздравительном адресе, который цитирует 1 октября пресс-служба главы Беларуси, "эффективно продвигает модель мирного развития и сотрудничества на основе принципов всеобщей выгоды, недискриминации, равноправия. Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации. Достижения вашей страны заслуживают самой высокой оценки и вызывают восхищение".

Лукашенко отметил значительную динамику взаимодействия обеих стран в политической, экономической и многих других областях. "Отношения между нашими государствами последовательно выходят на очередной исторический этап, который будет наполнен новыми событиями и практическими результатами", - выразил уверенность президент. Он особо отметил, что в Минске "искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые нерушимыми узами скрепляют наши народы. Сегодня мы можем с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества".

Президент РБ пожелал Си Цзиньпину и его семье крепкого здоровья и успехов, а гражданам Китая - дальнейшего прогресса и процветания