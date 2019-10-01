Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Ереване

В резиденции президента Армении стартовал 1 октября саммит Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров восьми стран. К "пятерке" стран-участниц ЕАЭС присоединятся также президент Молдовы Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе и президент Ирана Хасан Роухани с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в качестве почетных гостей.

Как уже сообщал "СОЮЗ", руководители стран ЕАЭС проведут переговоры в узком и расширенном составах, во время которых обсудят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами. Всего на заседании планируется рассмотреть около полутора десятков вопросов.

К утверждению лидерами, сообщают местные источники, подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут согласованы также основные направления международной деятельности союза на 2020 год.

Ряд вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвует и президент Беларуси Александр Лукашенко, особенно важны для республики, констатируют экономические обозреватели в Минске. Ожидается, что белорусская сторона озвучит свои предложения и выдвинет ряд инициатив, сообщает БЕЛТА.

Одним из важнейших вопросов для РБ в повестке дня, аналитики называют распределение сумм ввозных таможенных пошлин между государствами. Работа по пересмотру нормативов, напоминают они, ведется с 2017 года. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета. Однако пока странам удалось лишь сблизить подходы к определению методики расчета нормативов распределения.

Кстати, в феврале будущего года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Еще один кандидат от РБ получит по квоте министерскую должность в ЕЭК. Кто займет эти должности и за что конкретно будет отвечать белорусский министр в Евразийской экономической комиссии, пока неизвестно, уточняет агентство.