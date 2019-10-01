Мадуро назвал Россию великой державой

Россия - одна из великих держав XXI века. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам своей поездки в Москву. Также политик поделился впечатлениями от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Эта встреча стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения. Мы укрепили максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах", - написал глава Боливарианской Республики в Twitter. Ранее он сообщал о росте российских инвестиций в экономику Венесуэлы.

Лидер южноамериканской страны побывал в Москве на прошлой неделе. Мадуро подарил Владимиру Путину копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара.