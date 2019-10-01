Макрон поддержал членство России в Совете Европы

Россия должна оставаться членом Совета Европы - об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании ПАСЕ.

Как передает РИА Новости, французский лидер однозначно поддержал решение восстановить полномочия российской делегации, которое было принято в июне. Таким образом, острый кризис в отношениях между Москвой и Страсбургом, который начался в 2014 году в связи с событиями вокруг Украины, был разрешен, и представители РФ приняли участие в летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Напомним, что украинская сторона выступала против возвращения делегации России права голоса, однако большинство парламентариев выступили за положительное решение.

Как отметил Макрон, в правильности этого выбора сомневаться не приходится, поскольку российский народ не только разделяет ценности европейского гуманизма, но и сам "участвовал в его создании", поскольку Россия, несомненно, относится к европейской цивилизации - будь то географически, исторически или с точки зрения культуры.