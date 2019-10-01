МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

"Значимым шагом в направлении имплементации минских договоренностей и установления долгожданного мира в Украине" назвали в МИД РБ согласование "формулы Штайнмайера" по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы, которое состоялось во вторник в белорусской столице. Об этом заявил 1 октября БЕЛТА официальный представитель внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз.

"Искренне приветствуем достигнутые сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренности о разведении, начиная с 7 октября, сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе", - заявил белорусский дипломат.

Кстати, как сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Как уже сообщал "СОЮЗ", "формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Следует напомнить, что бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще четыре года назад предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении ОРДО и ОРЛО особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили эту идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она и носит название "формула Штайнмайера".