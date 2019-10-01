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01.10.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Мигрантам с высокой квалификацией снизят зарплату

Текст: Марина Гусенко
Минимальный зарплатный порог для высококвалифицированных мигрантов предлагают уменьшить больше, чем в полтора раза - со 167 тысяч рублей в месяц до 100 тысяч. Об этом идет речь в законопроекте Минэкономразвития России (есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Константин Завражин
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Высококвалифицированные иностранные специалисты - это вид мигрантов, которые трудятся в России без квот и патентов и получают зарплату от двух миллионов рублей в год (почти 170 тысяч в месяц). Собственно, это и является главным критерием, определяющим, является ли приглашенный на работу иностранец высококвалифицированным специалистом или нет. Теперь, если законопроект будет поддержан, определяющим фактором станет более низкая зарплата.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, сейчас высококвалифицированные специалисты - это не только топ-менеджеры, но и хорошие инженеры и рабочие. И если они - выходцы из таких стран, как Китай или, например, Чехия, Венгрия, зарплата в сто тысяч рублей в месяц может быть для них привлекательной.

Ожидается, что эта и некоторые другие меры позволят привлечь в Россию дополнительных высококвалифицированных специалистов и инвесторов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Наука и образование Финансовый университет Иностранцы в России Трудовое законодательство
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