Мигрантам с высокой квалификацией снизят зарплату

Высококвалифицированные иностранные специалисты - это вид мигрантов, которые трудятся в России без квот и патентов и получают зарплату от двух миллионов рублей в год (почти 170 тысяч в месяц). Собственно, это и является главным критерием, определяющим, является ли приглашенный на работу иностранец высококвалифицированным специалистом или нет. Теперь, если законопроект будет поддержан, определяющим фактором станет более низкая зарплата.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, сейчас высококвалифицированные специалисты - это не только топ-менеджеры, но и хорошие инженеры и рабочие. И если они - выходцы из таких стран, как Китай или, например, Чехия, Венгрия, зарплата в сто тысяч рублей в месяц может быть для них привлекательной.

Ожидается, что эта и некоторые другие меры позволят привлечь в Россию дополнительных высококвалифицированных специалистов и инвесторов.

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