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01.10.2019 15:29
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Текст: Марина Гусенко
Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К положительным моментам относятся возможность более гармонично сочетать работу и семейные обязанности, заниматься спортом, отдыхать, посещать культурные мероприятия, развиваться - личностно и профессионально.

Также это будет способствовать сохранению здоровья людей, повышению их трудоспособности и эффективности их труда. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

Фото: iStock
Эксперт прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели

К минусам в ведомстве отнесли повышение издержек на кадры и себестоимости продукции.

Этот вопрос уже обсуждался с представителями социального партнерства, заинтересованными министерствами. А теперь его обсуждение продолжится на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где для этого будет создана специальная рабочая группа.

Также в Минтруде сообщили, что ведомство направило доклад в правительство по поводу перспектив введения четырехдневной рабочей недели.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Переход на четырехдневную рабочую неделю Рынок труда
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