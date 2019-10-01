Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

К положительным моментам относятся возможность более гармонично сочетать работу и семейные обязанности, заниматься спортом, отдыхать, посещать культурные мероприятия, развиваться - личностно и профессионально.

Также это будет способствовать сохранению здоровья людей, повышению их трудоспособности и эффективности их труда. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

К минусам в ведомстве отнесли повышение издержек на кадры и себестоимости продукции.

Этот вопрос уже обсуждался с представителями социального партнерства, заинтересованными министерствами. А теперь его обсуждение продолжится на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где для этого будет создана специальная рабочая группа.

Также в Минтруде сообщили, что ведомство направило доклад в правительство по поводу перспектив введения четырехдневной рабочей недели.