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01.10.2019 14:14
Рубрика: Легковые авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

И руководители АвтоВАЗа, и рядовые сотрудники ездят в основном на машинах, которые производит автозавод. Об этом говорится в очередном выпуске программы "В самом деле", которая выходит на YouTube-канале российского автогиганта.

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".

Фото: www.лада.онлайн
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Таким образом "бородатый" анекдот о том, что общего между директором АвтоВАЗа и директором Mercedes-Benz (дескать, они оба ездят на Mercedes), больше не актуален, отметил Березий.

Кстати, ранее стало известно, что глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в Тольятти использует седан Lada Vesta, а в Москве иногда пересаживается на Lada Xray. Приподнятый хэтчбек водит и директор профильного проекта "Семейство автомобилей Lada Xray" Олег Груненков. А вот главный дизайнер компании Стив Маттин предпочитает другую модель.

- Сейчас в Москве я сам езжу за рулем Vesta Cross цвета "Марс". И это моя любимая Lada, - рассказал Маттин в интервью "РГ".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Кстати, по словам Березия, на Lada ездит и большая часть рядовых сотрудников компании. Благо, машины собственного производства им продают по корпоративным программам. Скидки достигают 6-10 процентов.

Отмечается, что только в первой половине 2019 года заводчане приобрели примерно 3 тысячи Lada, которые сами же и собрали. И это, кстати, прекрасный способ мотивации работников - можно сказать, что они делают машины "как для себя".

Напомним, в текущей линейке АвтоВАЗа представлены автомобили семейства Granta, седаны и универсалы Vesta, приподнятые хэтчбеки Xray, внедорожники 4x4 и универсалы Largus.

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#Lada