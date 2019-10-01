На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

И руководители АвтоВАЗа, и рядовые сотрудники ездят в основном на машинах, которые производит автозавод. Об этом говорится в очередном выпуске программы "В самом деле", которая выходит на YouTube-канале российского автогиганта.

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".

Таким образом "бородатый" анекдот о том, что общего между директором АвтоВАЗа и директором Mercedes-Benz (дескать, они оба ездят на Mercedes), больше не актуален, отметил Березий.

Кстати, ранее стало известно, что глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в Тольятти использует седан Lada Vesta, а в Москве иногда пересаживается на Lada Xray. Приподнятый хэтчбек водит и директор профильного проекта "Семейство автомобилей Lada Xray" Олег Груненков. А вот главный дизайнер компании Стив Маттин предпочитает другую модель.

- Сейчас в Москве я сам езжу за рулем Vesta Cross цвета "Марс". И это моя любимая Lada, - рассказал Маттин в интервью "РГ".

Кстати, по словам Березия, на Lada ездит и большая часть рядовых сотрудников компании. Благо, машины собственного производства им продают по корпоративным программам. Скидки достигают 6-10 процентов.

Отмечается, что только в первой половине 2019 года заводчане приобрели примерно 3 тысячи Lada, которые сами же и собрали. И это, кстати, прекрасный способ мотивации работников - можно сказать, что они делают машины "как для себя".

Напомним, в текущей линейке АвтоВАЗа представлены автомобили семейства Granta, седаны и универсалы Vesta, приподнятые хэтчбеки Xray, внедорожники 4x4 и универсалы Largus.