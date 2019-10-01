Начался прием заявок на Премию Рунета

Стартовал официальный прием заявок на Премию Рунета. Подать их можно на официальном сайте: premiaruneta.ru до 14 ноября 2019 года.

К участию допускаются проекты, организации и ресурсы, внесшие значительный вклад в развитие Рунета в 2018 и 2019 годах. Торжественная церемония вручения наград состоится в декабре 2019 года в Москве.

В 2019 году премия будет вручена в семи основных номинациях: "Государство и общество", "Экономика и бизнес", "Здоровье и отдых", "Технологии и инновации", "Образование и кадры", "СМИ и массовые коммуникации", "Персона Рунета".

В этом году впервые вводится номинация "Персона Рунета". А в честь 25-летия российского интернета будут действовать специальные правила для проектов, зарегистрированных в национальном домене .RU.

В рамках проведения конкурса проводится Всероссийская онлайн-акция "Народное голосование", в которой сможет принять участие каждый желающий из разработчиков проектов, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект. По итогам голосования будут определены 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Победители "Народного голосования" получат призы и дипломы.

Премия Рунета - старейшая и самая престижная награда российской интернет-отрасли. Ее организатором выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций.