Невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время. Однако в некоторых случаях неприятное состояние может затянуться на месяц и больше.

Если тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, то следует как можно скорее обратиться к врачу.

Но и без подобных "осложнений" состояние может быть опасно, так как порой свидетельствует о серьезных нарушениях в организме, передает aif.ru.

В частности, миокимия может предупреждать о различных неврологических недугах (например, о болезни Паркинсона или блефароспазме), дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии. Состояние может быть следствием использования некоторых лекарств, например, антигистаминных препаратов.