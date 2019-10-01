Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

Следственный комитет России (СКР) опубликовал 15-секундный видеоролик, на котором запечатлено задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СКР Владислава Капустина.

Видно, как сотрудник спецподразделения прижал задержанного к стене здания. Мужчина сопротивления не оказывает, он стоит со скованными руками в окружении силовиков в касках и бронежилетах.

Ранее сообщалось, что полковник юстиции Владислав Капустин скончался в медучреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него на проходной главного здания СКР в Техническом переулке нападения.

О напавшем на сотрудника СКР на КПП на данный момент известно, что ему 39 лет, он приехал их Санкт-Петербурга. "По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ходе первичного общения он проявил себя неадекватно, в ближайшее время задержанному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - рассказали в Следственном комитете.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".