Пентагон: США не будут возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

Соединенные Штаты не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая в понедельник в Центре стратегических и международных исследований.

Его спросили о планах Вашингтона разместить новые вооружения в Азии в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Руд подчеркнул, что конкретных планов нет, пишет ТАСС. По его словам, вооружения были выведены с несколько десятилетий назад, и "это сейчас не обсуждается".

Напомним, вопрос о размещении ядерного оружия встал с новой остротой после того, как второго августа Договор перестал действовать по инициативе США. На днях президент России Владимир Путин направил послание странам Европы, Азии и международным организациям. В нем российский лидер призвал не размещать ракеты малой и средней дальности. Однако пока понимания этот призыв не встретил.