Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ

Все недоброжелатели, ожидавшие, что бойкот Киевом сессии ПАСЕ будет иметь политические последствия, просчитались, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Twitter сенатор обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы​​​.

"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", - передает РИА Новости слова Макрона.

"Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши, - написал Пушков.

Ожидавшие последствий недоброжелатели просчитались, убежден сенатор.