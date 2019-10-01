Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ

Все недоброжелатели, ожидавшие, что бойкот Киевом сессии ПАСЕ будет иметь политические последствия, просчитались, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Twitter сенатор обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы.
"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", - передает РИА Новости слова Макрона.
"Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши, - написал Пушков.
Ожидавшие последствий недоброжелатели просчитались, убежден сенатор.
Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались.- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 октября 2019 г.