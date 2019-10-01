Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков позитивно оценил согласование "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Этом, по мнению сенатора, может привести "к заметному сдвигу в отношениях с Европой".

"Украина подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу, что открывает путь к встрече в "нормандском формате", - написал Пушков в своем Twitter. - Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех".

Сенатор отметил, что такого прорыва в отношениях не было уже несколько лет.

"Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой", - поделился он ожиданиями.

Напомним, что вечером 1 октября все участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Это подтвердили полпред России Борис Грызлов и представители ДНР и ЛНР.