Украина подписала "формулу Штайнмайера" по самоуправлению Донбасса

Документ ранее утвердили советники глав "нормандской четверки". По данным собеседника агентства, под ним также поставили подписи представители народных республик Донецка и Луганска, а также России и ОБСЕ. В эту международную организацию все стороны направили уведомления о поддержке "дорожной карты". Ожидается, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ближайшее время расскажет обо всех деталях.

Как известно, "формула Штайнмайера" регламентирует механизм имплементации закона о местном самоуправлении регионов Донецкой и Луганской областей. После того, как ОБСЕ опубликует отчет по итогам выборам, этот статус должен стать постоянным.

Напомним, что соглашение чуть не оказалось под угрозой провала из-за позиции Киева. Так, полпред России в контактной группе Борис Грызлов еще 18 сентября сообщал о том, что на тот момент украинская делегация отказывалась присоединяться к документу, чем грозила сорвать саммит лидеров "нормандской четверки".