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01.10.2019 11:02
Рубрика: Экономика

Работодатели отреагировали на четырехдневную рабочую неделю

Текст: Марина Гусенко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

12 процентов работодателей рассматривают вариант перехода на четырехдневную неделю в краткосрочной перспективе (в течение 1-2 лет). 48 процентов однозначно не рассматривают. Это выяснили в ходе опроса специалисты портала hh.ru.

Чаще всего такую возможность для себя рассматривают крупные компании, в которых работают более 500 сотрудников. Среди них сторонников "четырехдневки" 17 процентов. Но и тех кто против в этой группе много - 23 процента.

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В долгосрочной перспективе, в течение трех лет и более, задумывается о четырехдневке еще меньше работодателей - восемь процентов, против - 28 процентов.

Среди плюсов такого графика работы работодатели назвали уменьшение выгорания сотрудников - так думает большинство, 51 процент опрошенных работодателей. Треть, 37 процентов, полагают, что в этом случае рабочее время будет использоваться более эффективно. И 29 процентов не видят каких-либо преимуществ в переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Любопытно: среди тех, кто полагает переход на четырехдневку вполне целесообразным, 39 процентов считают самым большим его недостатком снижение зарплаты. И 58 процентов думают, что снизится производительность труда.

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