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01.10.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга

Текст: Иван Петров
Коптевский районный суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный государственным бюджетным учреждением "Автомобильные дороги" ("Автодор") к организаторам несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в центре столицы.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно 3 миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Истец просил назначить выплату в размере 11,5 млн рублей.

В иске "Автодора" указывалось, что после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы были обнаружены повреждения архитектурных форм некоторых объектов города и дорожного хозяйства. В частности, на Новом Арбате на площади 1 тысяча квадратных метров был поврежден газон. Кроме того, отмечалось, что госучреждение понесло убытки, вынужденно предоставив правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог и проведения дополнительной уборки. Работа спецтранспорта была оценена в 235 тысяч рублей, дополнительная уборка - в 430 тысяч рублей. Еще порядка 10,7 млн рублей убытков учреждение, по собственным подсчетам, понесло из-за повреждения имущества.

Фото: Москва 24
В Москве прошел митинг оппозиции

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении искового заявления отказать. Ответчиками являлись блогер Алексей Навальный, а также оппозиционеры Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Георгий Албуров, Олег Степанов и Илья Яшин.

При этом Албурова суд постановил исключить из числа ответчиков.

Также стало известно, что сразу два иска к тем же лицам подала московская полиция. Информация об этом появилась в картотеке Симоновского районного суда. Требования пока не известны. Можно предположить, что столичный главк полиции хочет получить компенсацию за привлечение сотрудников, которым в свои выходные пришлось выйти на службу.

Хотя глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вчера сообщил "Интерфаксу", что полагает, что это будет иск, похожий на ранее поданный прокуратурой о нарушении предостережения. "Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду", - сказал Жданов.

9 сентября к той же группе ответчиков иск подала столичная прокуратура. Официально исковые требования представители надзорного ведомства не комментировали. 24 сентября Черемушкинский суд Москвы вернул иск для устранения нарушений при его подаче.

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Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса" о взыскании с тех же ответчиков ущерба, причиненного простоем общественного транспорта (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей.

В среду, 2 октября, в суде рассмотрят к оппозиционерам иски владельца ресторана "Армения" (на 551 тысячу рублей), "Московского метрополитена" (53,5 тысячи) и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" (почти 800 тысяч).

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице в конце минувшего лета. Полиция и Росгвардия задержали на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет позднее возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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