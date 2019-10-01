"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга

Коптевский районный суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный государственным бюджетным учреждением "Автомобильные дороги" ("Автодор") к организаторам несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в центре столицы.

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно 3 миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Истец просил назначить выплату в размере 11,5 млн рублей.

В иске "Автодора" указывалось, что после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы были обнаружены повреждения архитектурных форм некоторых объектов города и дорожного хозяйства. В частности, на Новом Арбате на площади 1 тысяча квадратных метров был поврежден газон. Кроме того, отмечалось, что госучреждение понесло убытки, вынужденно предоставив правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог и проведения дополнительной уборки. Работа спецтранспорта была оценена в 235 тысяч рублей, дополнительная уборка - в 430 тысяч рублей. Еще порядка 10,7 млн рублей убытков учреждение, по собственным подсчетам, понесло из-за повреждения имущества.

Ответчики не признали требования и просили суд в удовлетворении искового заявления отказать. Ответчиками являлись блогер Алексей Навальный, а также оппозиционеры Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Георгий Албуров, Олег Степанов и Илья Яшин.

При этом Албурова суд постановил исключить из числа ответчиков.

Также стало известно, что сразу два иска к тем же лицам подала московская полиция. Информация об этом появилась в картотеке Симоновского районного суда. Требования пока не известны. Можно предположить, что столичный главк полиции хочет получить компенсацию за привлечение сотрудников, которым в свои выходные пришлось выйти на службу.

Хотя глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вчера сообщил "Интерфаксу", что полагает, что это будет иск, похожий на ранее поданный прокуратурой о нарушении предостережения. "Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду", - сказал Жданов.

9 сентября к той же группе ответчиков иск подала столичная прокуратура. Официально исковые требования представители надзорного ведомства не комментировали. 24 сентября Черемушкинский суд Москвы вернул иск для устранения нарушений при его подаче.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск "Мосгортранса" о взыскании с тех же ответчиков ущерба, причиненного простоем общественного транспорта (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей.

В среду, 2 октября, в суде рассмотрят к оппозиционерам иски владельца ресторана "Армения" (на 551 тысячу рублей), "Московского метрополитена" (53,5 тысячи) и сразу три иска от ООО "М.Такси Коммуникации" (почти 800 тысяч).

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице в конце минувшего лета. Полиция и Росгвардия задержали на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет позднее возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.