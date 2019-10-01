Продукция судостроительных предприятий, расположенных на территории Ярославской области, заинтересовала торговых представителей РФ в Индии, Малайзии, Азербайджане, Турции и Египте.

- Выход на внешние рынки сегодня - актуальная задача для отраслевых производств, - уверена директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина. - При этом необходимо четко понимать особенности этих рынков, спрос и возможности экспорта в каждом конкретном случае. Ярославские производители заинтересованы в выстраивании механизмов этой работы. Мы помогаем им использовать инструменты господдержки, налаживать контакты с зарубежными партнерами.

В департаменте рассказали, что свою продукцию три судостроительные компании региона представили на площадке минпромторга. Одна из них, в частности, готова отправлять на экспорт буксиры, высокоскоростные катера, многоцелевой катер "Ярославец-М", суда на воздушных подушках и широкую линейку сервисного транспорта, включая нефтесборщики. Причем предприятие имеет собственное конструкторское бюро. Другой известный завод может вывести на экспорт судно на подводных крыльях "Комета-120М". Первый такой корабль был спущен на воду в 2017 году и курсирует по маршруту Севастополь - Ялта. Судно рассчитано на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащено самыми современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и кондиционирования и способно развивать скорость до 35 узлов. Как выяснилось, им интересуются во многих странах мира. Вообще же предприятие выпускает широкую линейку продукции - вплоть до сухогрузов и сейнеров.

Еще одна ярославская судостроительная компания уже экспортирует свою продукцию - прогулочные яхты и водные велосипеды - в сорок стран мира, но тоже, конечно, заинтересована в поддержке минпромторга. Ее представители уже договорились об участии в бизнес-миссиях и выставках Российского экспортного центра (РЭЦ).

- Президент России поставил перед оборонными предприятиями задачу увеличить портфель гражданских заказов. Одновременно с этим необходимо наращивать объемы несырьевого экспорта. Для достижения этих целей уже сейчас нашим компаниям необходимо выходить на внешние рынки, - подчеркнула Галина Пенягина.

Если верхневолжским судостроителям удастся закрепиться в Египте, то для них откроется путь и в другие африканские страны

В департаменте регионального развития сообщили, что торговые представители РФ за рубежом готовы сотрудничать с ярославскими судостроителями. Например, уже сейчас ярославские компании востребованы в сфере пассажирских перевозок Индии. Но для более успешного выхода на рынок этого государства необходимо использовать возможности поддержки минпромторга и РЭЦ, а также создать совместное предприятие, чтобы включиться в госпрограммы Индии, направленные на организацию речного судоходства. "В стране высокий спрос и на недорогие корабли для морского пассажирского транспорта. Эксперты советуют не просто продавать корабли в Индию, а участвовать в развитии транспортных систем", - рассказали участники прошедшей в минпромторге видеоконференции, посвященной продвижению ярославских судостроительных компаний на внешние рынки.

Малайзия позволяет локализовать производство на своей территории в особых экономических зонах. "В Малайзии действует около 25 особых экономических и торговых зон, предусматривающих налоговые льготы для высокотехнологичного бизнеса, - уточнил торговый представитель РФ в Федерации Малайзия Никита Пономаренко. Процедура организации самого сложного производства занимает здесь считаные месяцы". Азербайджан только начинает осваивать рынок водного транспорта и ждет от России качественных предложений. В Турции ярославские судостроители могут воспользоваться возможностями "Российско-турецкой группы", а также изучить рынок транспорта проливов Босфор и Дарданеллы. Египет тоже проявляет высокий интерес к российскому судостроению, но пока не получал хороших конкурентных предложений. По мнению экспертов, если ярославским судостроителям удастся закрепиться в Египте, а для этого здесь есть российская особая экономическая зона в Порт-Саиде, то для них откроется путь и в другие африканские страны.

По словам Галины Пенягиной, торговые представители России во всех пяти странах готовы содействовать продвижению продукции ярославских судостроительных компаний за рубежом и в ближайшее время подготовят для ярославцев аналитику по состоянию рынков. РЭЦ, в свою очередь, окажет консультационную поддержку.

Компетентно

Екатерина Соболева, клиентский менеджер Российского экспортного центра:

- У нас единая сеть продвижения, мы работаем в тесном тандеме с региональным центром экспорта. Можно обратиться в центр или напрямую к менеджеру с просьбой помочь выйти на рынок той или иной страны. Для начала мы вместе с компанией формируем пакет документов, включающий в себя презентационные материалы, и направляем международному представителю. Он прорабатывает запрос, проводит предварительную оценку востребованности продукции на рынке, готовит справку, в которой отражены особенности экспортной деятельности. Мы также предоставляем компаниям возможность принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях на условиях софинансирования затрат. У компании всегда есть возможность задать вопросы и, если потребуется, попросить консультацию. Стоит добавить, что сегодня ярославские предприятия активно принимают участие в деловых миссиях. Основные внешние рынки, на которых работают ярославские компании, - это страны СНГ, Германия, Китай, Вьетнам.

Эльдар Тлябичев, торговый представитель РФ в Азербайджане:

- В настоящее время в Азербайджане морской транспорт занимает около 3,5 процента от общего объема грузовых перевозок. По мере развития данного направления российские компании смогут расширить здесь свое представительство. Торгпредство готово помочь с организацией и участием Ярославской области в специализированной выставке "Транспорт, транзит и логистика", которая проходит в Баку.