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01.10.2019 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памятную доску установят на доме Марка Захарова

Текст: Мария Воронова
В Москве увековечат память Марка Захарова, который ушел из жизни 28 сентября. На стене дома, где жил режиссер, появится памятная табличка, причем установят ее вне положенных для таких мероприятий сроков.

- Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность, - отметил на прощании с режиссером глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он добавил, что этом в случае не требуется ждать положенные 5 или 10 лет, чтобы установить мемориальную доску.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По словам Герасимова, табличка будет установлена на доме, где жил режиссер, ее конкретное расположение определит дочь режиссера Александра Марковна.

Кроме того, и театральное сообщество, и дирекция театра внесут предложение о скорейшем переименовании учреждения. Они надеются, что власти города поддержат это решение, а театр будет называться "Ленком" имени Марка Захарова.

Общество Утраты Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скончался режиссер Марк Захаров
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