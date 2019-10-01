Памятную доску установят на доме Марка Захарова

В Москве увековечат память Марка Захарова, который ушел из жизни 28 сентября. На стене дома, где жил режиссер, появится памятная табличка, причем установят ее вне положенных для таких мероприятий сроков.

- Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность, - отметил на прощании с режиссером глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он добавил, что этом в случае не требуется ждать положенные 5 или 10 лет, чтобы установить мемориальную доску.

По словам Герасимова, табличка будет установлена на доме, где жил режиссер, ее конкретное расположение определит дочь режиссера Александра Марковна.

Кроме того, и театральное сообщество, и дирекция театра внесут предложение о скорейшем переименовании учреждения. Они надеются, что власти города поддержат это решение, а театр будет называться "Ленком" имени Марка Захарова.