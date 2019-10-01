Раненный при нападении сотрудник СК скончался в больнице

Чуть ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ и ранил его ножом. Нападение произошло при исполнении служебных обязанностей последним - сотрудник встречал граждан, пришедших на прием, на проходной главного здания ведомства в Техническом переулке. Нападавшего удалось задержать на месте преступления. В настоящее время с ним работают следователи.

Отмечалось, что задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По данным информагентств, погибшего сотрудника СКР звали Владислав Капустин.