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01.10.2019 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С организаторов акции в Москве взыскали 3,5 млн по еще одному иску

Организаторы несогласованной с властями акции, прошедшей в Москве 27 июля, должны выплатить 3,5 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги". Это стало известно после того, как Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск учреждения о возмещении вреда, нанесенного данной акцией.

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"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - приводит ТАСС слова судьи Максима Сало.

"Автомобильные дороги" подали иск о возмещении ущерба на 11,5 млн рублей.

Фото: РИА Новости.
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Согласно иску, после того, как 27 июля в центре столицы прошла незаконная акция, сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" обнаружили "повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства". Кроме того, предприятию пришлось предоставлять полицейским 20 машин, чтобы они могли перекрыть дороги, проводить дополнительные уборочные работы, устранять повреждения газона на Новом Арбате.

Кстати, ответчики эти требования не признали.

Ранее Коптевский суд удовлетворил иск другого предприятия - "Мосгортранс". В этом случае с организаторов акции взыскали более 1,2 млн рублей. Убытки были связаны, в первую очередь, с простоем маршрутного транспорта общего пользования.

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